ROSSINELLI A RFV, Chi perderà, aprirà crisi tecnica

Marco Rossinelli, doppio ex di Fiorentina e Spezia, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare la sfida di domani fra il club ligure e i viola: "Credo che sarà una partita dura per tutti, aperta su tutti i risultati. Lo Spezia in casa ha fatto 9 punti. Penso che chi perderà potrà aprire una crisi tecnica. Entrambe le squadre mancano in fase offensiva e proprio per questo vedo un match aperto. I due allenatori poi hanno un gioco che non porta a chiudersi in difesa. Mi auguro che lo Spezia si possa salvare e che la Fiorentina possa rialzarsi al più presto".

Italiano sta vivendo il primo momento di difficoltà in carriera. Se lo aspettava?

"No, l'anno scorso ha fatto molto bene. Il calcio però è strano, basta vedere la situazione della Juventus. Ora il livello del campionato si è alzato. Italiano ha però tutto per portare in porto gli obiettivi della Fiorentina. Dopo il passaggio del turno in Conference penso che la squadra si sia caricata. Ho letto che domani ci saranno tifosi viola nei settori spezzini, spero non succeda quello che è accaduto contro lo Sampdoria. Italiano, per come è andato via, non è ricordato benissimo e domani forse verrà contestato".

Si aspettava questo calo da Igor?

"No, potevo aspettarmi un calo dai giocatori di Italiano ai tempi di Spezia. Tante volte la difesa di Italiano non è coperta bene e lascia spazi ai giocatori. Se lo lasci a squadre di bassa classifica ti può andare anche bene, ma contro squadre più forti puoi perdere, come successo contro l'Inter".

Sulla partita di domani: "Lo Spezia verrà mosso dall'entusiasmo dello stadio. La partita non finirà 0-0: gli attacchi non sono dei migliori ma le difese concedono molto".