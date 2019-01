ROSSI, Posso giocarmela in Premier. Manchester...

Alla ricerca di un nuovo club per rilanciarsi, Giuseppe Rossi intanto si allena con il Manchester United su invito del suo ex compagno Solksjaer. L'attaccante italiano ha rilasciato un'intervista a Sky Sports UK: "Voglio ritrovare quel sorriso ed essere felice, come ai tempi dello United. Sono molto grato al club per l'opportunità di allenarmi qui, è stato un gran bel gesto. Io ho avuto un paio di infortuni che mi hanno tolto parecchio, ma sono sempre stato in grado di riprendermi e tornare più forte. Ho vissuto lunghi giorni di riabilitazione, uscito alle 9 e tornavo alle 14, affrontando tutto il traffico di New York: è stata la parte peggiore. Non ho mai voluto prendere la strada più facile, non è così che sono stato educato".

Hai salutato il New Jersey a 12 anni per andare a Parma. "Dovevo crescere velocemente, visto che mi stavo trasferendo in un altro Paese, ero così giovane, andavo a scuola e conoscevo persone nuove. Mio padre era lì a guidarmi e senza di lui non sarei potuto diventare quello che sono".

Sugli anni al Manchester United: "Rimasi estasiato quando vidi Giggs al suo primo giorno, mentre Ferguson per me rappresenta una figura paterna, proteggeva sempre i suoi calciatori. E' sempre bello sentirlo, l'ho visto una settimana fa e abbiamo parlato dei vecchi tempi".

Sugli allenamenti con questo United: "Solksjaer è stato fantastico, è molto difficile arrivare a metà stagione e avere questi risultati, specie se sei al Manchester United, con un milioni di occhi puntati addosso. E' subentrato in una situazione difficile, ma è riuscito a compattare il gruppo, creare un'atmosfera diversa e si vede dalle risposte dei calciatori in campo".

Sul futuro: "Continuerò ad allenarmi qui, sono sicuro di poter ancora giocarmela in Premier League. Sono pronto a qualsiasi sfida e mi sto allenando con i migliori giocatori al mondo, nella migliore squadra al mondo: non posso chiedere di più".