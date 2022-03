ROSSI, Oggi 1ª superiorità numerica dei viola in A

La Fiorentina - strano ma vero - ha dovuto aspettare addirittura la 29 giornata di campionato per disputare una partita di Serie A (o almeno una fase di essa) in superiorità numerica rispetto all’avversario. I viola, che nel torneo hanno già collezionato otto cartellini rossi (ai quali si sommano anche i due in Coppa Italia contro Napoli e Atalanta per un poco invidiabile totale di dieci...), fino ad oggi non avevano mai infatti affrontato un avversario che, al contrario dei viola, fosse costretto a rimanere in dieci uomini in seguito ad un espulsione durante la partita (era successo in Coppa con gli azzurri a ridosso dei tempi supplementari, ma mai in A). L'ultima volta era accaduto l'8 maggio 2021, in Fiorentina-Lazio.

L’unico rosso che una squadra opposta alla Fiorentina si era vista fin qui sventolare contro era stato quello rimediato da Zaniolo alla prima giornata, quando però la formazione di Italiano era già ridotta in inferiorità per l’espulsione di Dragowski in avvio. Da quel momento, ogni cartellino rosso aveva riguardato solo la squadra viola, che oggi però con il rosso a Bonifazi ha invertito per la prima volta questo trend. Un aspetto curioso se si pensa che Gonzalez ancora oggi è il terzo giocatore della Serie A che in assoluto ha subito più falli (63) e che anche Vlahovic, finché giocava a Firenze, era sempre uno dei più martoriati. Per l’arbitro di turno, tuttavia, il rosso era sempre rimasto nel taschino. Almeno fino ad oggi…