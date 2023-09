ROSSI A RFV, Alternanza? Io sceglievo chi stava meglio

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascolta l'audio

Delio Rossi a Radio FirenzeViola

L'ex allenatore viola Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante 'Viola amore mio', parlando della partita contro l'Atalanta: "La Fiorentina ci ha abituati a vivere di alti e bassi. All'inizio del campionato le squadre sono incomplete e ci stanno partite in cui si fa molto bene ed altre in cui si fa male. Luglio-Agosto sono i periodi peggiori, si va in ritiro con la squadra incompleta e che non si sa chi rimarrà. La partita contro l'Atalanta potrebbe essere parecchio insidiosa, perché i nerazzurri sono la squadra, quando in giornata, più imprevedibile dei tutte".

Come giudica il mercato della Fiorentina?

"Non sono io a dover giudicare la qualità della rosa, quanto Italiano se è contento dei giocatori arrivati. Per come interpreto io il calcio un giocatore come Arthur, ad esempio, non lo avrei preso, ma si tratta di un giocatore importante che magari è stato chiesto dal mister".

Secondo lei Italiano dovrebbe puntare su uno dei due attaccanti o continuare con l'alternanza?

"Nzola conosce il nostro campionato e l'allenatore. Beltran sembra un giocatore importante ma viene da un calcio diverso. Io ho sempre scelto il giocatore che stava meglio, non necessariamente il più forte".

E' davvero così difficile per l'attaccante segnare nelle squadre di Italiano?

"Dipende dalle caratteristiche dei giocatori, se hai giocatori che aggrediscono la profondità sarebbe controproducente fargli legare il gioco. Nzola non mi sembra un giocatore particolarmente indicato per legare il gioco, Beltran lo dobbiamo ancora scoprire".

Un'altra alternanza che si prospetta è quella dei portieri, lei cosa ne pensa?

"Penso che il portiere debba avere massima fiducia, per questo ci deve essere un titolare ed una riserva".

Da allenatore, vede possibile schierare contemporaneamente Maxime Lopez e Arthur?

"Io preferisco giocatori più strutturati, che siano incursori. Nessuno dei due ha queste caratteristiche. Magari potrebbero convivere in una disposizione tattica diversa, ma per come vedo io il calcio preferisco giocatori con caratteristiche di un altro tipo".