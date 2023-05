ROMA, Turnover estremo per Mou: le possibili scelte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa la Roma tutta l'attenzione è rivolta alla finale di Europa League contro il Siviglia in programma mercoledì prossimo. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, anche le possibili scelte di Mourinho vanno verso la direzione citata poc'anzi. In porta ci sarà Svilar, fuori Rui Patricio. In difesa potrebbe esordire il giovane greco Keramitsis (di recente ha deciso di testa la finale di Coppa Italia Primavera contro i viola), con Llorente ed Ibanez. Missori e Zalewski sulle fasce, Camara e Tahirovic in mezzo. Sulla trequarti duello El Shaarawy-Volpato, Solbakken è sicuro di un posto. L’altro dovrebbe essere affidato a Belotti.