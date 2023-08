ROMA, Dybala-Mou: la tattica andata male per Beltran

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma, nella giornata di ieri, aveva disperatamente provato a strappare Beltran dalle mani della Fiorentina, non riuscendoci. La tattica dei giallorossi, che avevano offerto al giocatore un contratto da 2,5 milioni a stagione, era quella di far leva su Dybala (molto amico di Federico, il fratello di Lucas) e Mourinho come allenatore. Tentativo però andato male, vista anche l'offerta fatta al River assai più bassa rispetto a quella viola e gli accordi già trovati in precedenza tra la società di Commisso e il club argentino.