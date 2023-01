ROM-FIO, Al 45' decide Dybala. Male tutti i viola

Si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Roma dopo i primi quarantacinque della partita dell'Olimpico. La Fiorentina sostanzialmente non scende in campo, subisce l'espulsione di un ingenuo Dodo dopo poco più di 20 minuti e il gol di Dybala nel finale, frutto di un errore in impostazione di Bonaventura e di una dormita generale della difesa. Italiano dovrà inventarsi qualcosa o la partita rischia di andare anche peggio nella seconda frazione.