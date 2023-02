ROGGI A RFV, Portoghesi scomode. Serve convinzione

L'ex giocatore della Fiorentina, agente e promotore delle glorie viola Moreno Roggi è intervenuto a "Dodicesimo uomo" su Radio Firenzeviola per commentare l'attualità viola, non prima però di parlare dell'associazione: "Guardando il papà di Davide Astori mi sono commosso, per chi ha dei figli il pensiero del dolore è atroce. Con quest'associazione si cerca di fare qualcosa per risolvere problemi cardiaci. Come glorie viola saremo semopre a fianco di quest'associazione per dare un aiuto perché per fare la ricerca bisogna fare raccolta di fondi".

Coppe generano positività? "La Conference genera positività, così come la Coppa Italia dove l'ostacolo Cremonese penso si possa superare. Ma bisogna prestare attenzione al campionato, bisogna mettersi in sicurezza il prima possibile se non altro".

Da ex terzino, giudizio su quelli viola? "Terzic è un ottimo giocatore e mi auguravo che non cedesse alle lusinghe del Bologna, ha fatto bene su tutte e due le fasce. Dodo non sta rendendo per prezzo e aspettative ma avendo Terzic che può giocare al suo posto può dargli più tempo per inserirsi anche se inizia ad essere tardi. Colpa di Italiano? Lui è un terzino destro e Italiano lo fa giocare lì, deve essere il giocatore del suo livello a trovare la sua posizione ottimale e dovrebbe inziare ad esprimersi per quello che dovrebbe saper fare".

Squadre portoghesi scomode? "E' un tipo di calcio che un po' ti aspetta e un po' ti viene a prendere ma il Braga è alla nostra portata e dobbiamo avere la convinzione di andare a fare punti".

Trofeo ormai lontano? "Quest'anno è il momento giusto, 20 anni sono troppi ed io credo molto nella Coppa Italia. In finale vorrei una vale l'altra tra Inter e Juve perché sono più forti di noi ma affidare la Fiorentina in partita secca è difficile per tutti".