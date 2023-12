ROGGERO A RFV, Toro squadra noiosa. Amrabat...

FirenzeViola.it

Nicola Roggero a Radio Firenze Viola

Il telecronista di Sky Sport Nicola Roggero è intervenuto a Radio FirenzeViola durante il Social Club. Queste le sue parole sul Torino, di cui è tifoso: "La Fiorentina ha sempre fatto meglio del Torino e trovo giusto che sia davanti in classifica. Il Torino è una squadra noiosa, non segna mai. Ha affrontato Empoli e Udinese nelle ultime due partite e il risultato sono stati due gol. Se la Fiorentina sta davanti non mi sorprende. Tante big in questo campionato stanno avendo difficoltà. Mi sembra paradossale che il Torino, visto che alcune big stanno fallendo, non sia a lottarsi un posto in Europa. Invece stanno facendo bene Bologna e Fiorentina".

Sulla tifoseria viola: "Il trasporto verso la Fiorentina è sempre stato molto bello da parte dei propri tifosi. C'è sempre stato grande attaccamento, è sempre stato piacevole pensare a questa realtà calcistica vissuta anche con ironia".

Su Amrabat: "Il problema del Manchester United è questa collezione di soggetti curiosi che ha messo in piedi Ten Hag, che secondo me è anche un buon allenatore, ma come tanti olandesi non conosce benissimo la parola umiltà e si circonda di giocatori che già conosceva. Tutti questi acquisti sono stati inefficaci. Amrabat si è trovato in una situazione complicata, in ruoli non suoi. Può andare bene per la Fiorentina, ma nel campionato inglese si è trovato di fronte una specie di muro. Nelle ultime partite non è stato schierato, poi ora avrà la Coppa d'Africa. Vediamo come va la seconda parte della stagione".

