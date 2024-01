RODRIGUEZ, Viola offre 6/7 mln. Lunedì nuovi contatti

Fonte: Gianlucadimarzio.com

FirenzeViola.it

La Fiorentina vuole regalare a Vincenzo Italiano un nuovo esterno offensivo. I dirigenti viola hanno avviato i contatti per Brian Rodriguez del Club America e nuovi aggiornamenti sono attesi per lunedì. Fiorentina che sarebbe pronta ad offrire 6-7 milioni di Euro più bonus per portare in Italia l'esterno classe 2000. Oltre al calciatore uruguaiano, il club di Commisso non ha mollato la pista Ruben Vargas anche se tra i viola e l'Augsburg continua ad esserci distanza.