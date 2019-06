ROCCO, Sarà Magnifico Messere: con lui c'è Bati?

Come racconta questa mattina ll Corriere Fiorentino, dopo neanche un mese dall’acquisto della Fiorentina, Firenze è pronta a spalancare le porte a Rocco Commisso anche per le tradizioni popolari. Il prossimo 24 giugno, in occasione dei San Giovanni e della finale del calcio storico, il sindaco Nardella sta valutando chi nominare come Magnifico Messere e la scelta dovrebbe ricadere sul magnate italo-americano, come ha confermato Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico. In passato altri personaggi della storia della Fiorentina hanno ricoperto questo prestigioso ruolo (Batistuta, Mondonico, Pasqual, Viviano, Prandelli). Proprio Bati potrebbe rientrare in società dopo anni e chissà che quel giorno in Piazza Santa Croce ci possa essere anche lui al fianco di Commisso.