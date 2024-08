RIGONI A RFV, Amrabat l'avrei tenuto tutta la vita

FirenzeViola.it

© foto di Andrea Piras

L’ex centrocampista di Serie A ed attuale direttore sportivo Marco Rigoni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare dell’attualità in casa Fiorentina, partendo dall’allenatore Raffaele Palladino: “Ci siamo sempre sfiorati nelle nostre esperienze come calciatori, ma non ci siamo mai toccati; comunque, l’ho potuto ammirare come avversario. Come allenatore al Monza ha fatto molto bene, gli faccio i complimenti, adesso penso abbia ereditato una delle squadre più forti del campionato.”

Sui nuovi acquisti, da Cataldi a Gudmundsson: “Il tempo ci dirà quale evoluzione avrà Cataldi; non so se potrà essere il nuovo metronomo di Palladino però è un acquisto importante. Gudmundsson a Firenze può fare il salto di qualità; mi auguro che possa ricevere il calore dal pubblico. Firenze, come Genova, è una piazza dove ti fanno sentire giocatore, quindi credo che l’islandese possa fare una stagione all’altezza della scorsa.”

Su Amrabat: “Io dico la verità, l’avrei tenuto tutta la vita.”

Sulle possibilità in campionato della Fiorentina: “Io questa squadra non posso non metterla nella parte sinistra della classifica. La Viola, per storia, deve giocare le coppe europee.”

