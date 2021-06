RIBERY, Voglio restare alla Fiorentina. Spero di...

Franck Ribery, tornato in Germania a Monaco dalla sua famiglia, è stato in visita in questi giorni al centro sportivo del Bayern Monaco (qui sotto il video). Durante tutto ciò il francese ha rilasciato anche alcune dichiarazioni al canale mediatico della squadra tedesca dove ha ribadito la sua volontà di rimanere a Firenze: "E' sempre piacere tornare qui, è sempre molto emozionante. Penso spesso a cosa ho fatto e cosa ho vinto col Bayern Monaco. Sento spesso i miei ex compagni, soprattutto quelli francesi. Mi piacerebbe prolungare il contratto con la Fiorentina. Ci sono tante cose che amo di Firenze: mi piace molto la città, la gente, i tifosi e la lingua. Ho passato due anni belli fino ad ora. Spero di poter continuare ancora un anno o due. La mia posizione è chiara: voglio restare alla Fiorentina. Conoscete la mia mentalità: amo lavorare e allenarmi. Mi sento bene".

Su Germania-Francia: "Sarà un grande match tra due grandi squadre con ottimi giocatori. Ci sarà molta pressione. Ho tanti amici che giocano per la Germania, sono stato qui per tanto e il mio cuore batte per la Germania. Però io sono francese quindi o che vinca la Germania o che vinca la Francia io sarò felice".