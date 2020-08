RIBERY, Stagione dura: continueremo a dare tutto

Lungo post sui social del fenomeno della Fiorentina Franck Ribery. Il numero 7, a conclusione della stagione, ha voluto ringraziare tutti per il suo primo anno in maglia viola mandando anche un messaggio rassicurante in vista del futuro. Ecco il pensiero del francese: "E' stata una prima stagione lunga e difficile. Abbiamo avuto alti e bassi ma abbiamo combattuto insieme fino all'ultima partita. Dal mio primo giorno qui a Firenze il vostro supporto alla squadra e a me è stato incredibile. Noi continueremo a dare tutto per questo club, per la città e per voi. Grazie a voi tifosi. Grazie a tutto il popolo Viola. Grazie a tutti per questa mia prima stagione qui".

