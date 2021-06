RIBERY, Ore decisive per il rinnovo: i dettagli

Sono ore decisive per il rinnovo di Frank Ribery. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, dopo il colloquio con Gattuso potrebbe essere attesa per oggi la decisione del tecnico della Fiorentina. In caso di conferma, l’attaccante francese dovrebbe prolungare il rinnovo con un ingaggio ribassato, che non rappresenta un impedimento, e un ruolo da leader "part-time".