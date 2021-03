RIBERY, La sua carica per la Viola: è faro salvezza

Ampio spazio all'importante ritorno in campo dal 1' di Franck Ribery dopo la squalifica scontata con il Parma sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, se c'è una cosa di cui l'ambiente viola ha bisogno è sicuramente un esempio da seguire per ritrovare quelle sicurezze forse mai del tutto fatte proprie ma che l'andamento del campionato ha poi contribuito a disperdere e l'esempio corrisponde al nome di FR7: il campione francese al Vigorito di Benevento tornerà in campo per "assistere" in attacco Dusan Vlahovic e ieri sui social ha lanciato la carica in vista dell'appuntamento decisivo di sabato pomeriggio: "Sempre concentrati, mai smettere di esserlo". Una carica giusta che spiega come Ribery sia pronto a caricarsi sulle spalle la Fiorentina in un momento quanto mai decisivo della stagione.