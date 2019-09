RIBERY, Contro la Juve potrebbe partire dal 1'

Secondo la Repubblica, Montella sembra non avere grandi dubbi quando parla di Franck Ribery titolare. Intanto la forma fisica del francese cresce, così come l'intesa - evidente - con Boateng. La settimana che sta per iniziare sarà determinante in tal senso, anche perché in vista di un match, quello contro la Juventus, importantissimo. E la possibilità di vedere l'ex Bayern Monaco tra i titolari è concreta.