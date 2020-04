RIALTI, FV lancia l'appello ai tifosi: come ricordarlo?

La scomparsa di Alessandro Rialti ha sconvolto il mondo del giornalismo in un periodo già di per sé non semplice. Una penna e una voce storica nel panorama fiorentino, che resterà indimenticata perché ha fatto parte di chiunque segua la Fiorentina. Per questo noi di FirenzeViola.it abbiamo deciso di chiedere a tutti voi di inviarci la vostra proposta per ricordare al meglio Sandro. Inviate una mail a redazione@firenzeviola.it o commentate le nostre pagine social: le proposte saranno poi messe insieme ed esposte in un'ampia copertina.