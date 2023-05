RFV, Ottimisti per Basilea, meno per Roma: parla il tifo

Fonte: a cura di Ludovico Mauro e Alessandro Di Nardo

© foto di Giacomo Morini

Come nel 2015, ma stavolta in Conference League: la Fiorentina, dopo 8 anni, torna a giocarsi l'approdo in una finale europea. E come quella volta, i viola sono chiamati a ribaltare una sconfitta rimediata nella gara d'andata. A differenza di quell'occasione però, dove le reti da recuperare al ritorno erano ben 3, si ripartirà da un "semplice" 1-2. Si fa per dire, perché semplice non è affatto, ma i tifosi viola si dicono ottimisti per il match di Basilea. Alla vigilia della gara, infatti, Radio FirenzeViola si è recata al Mercato di Sant'Ambrogio, punto nevralgico della città, raccogliendo le sensazioni del popolo viola per la partita di domani sera (e per la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo, per la quale gli umori si registrano differenti...). Di seguito il servizio realizzato interamente dalla nostra redazione, assieme ai calorosi, ma mai banali, sostenitori della Fiorentina.