RFV, Juve-Fiorentina vista dai dj Fargetta e Baldini

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Mario Fargetta e Marco Baldini a Radio FirenzeViola

Il noto dj di M2O Mario Fargetta, di fede bianconera, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola Weekend" per parlare di Juventus-Fiorentina. Ecco le sue parole: "Sono un tifoso sportivo, premetto. A mio figlio prima della Coppa ho detto che domani sera saremmo andati a vedere la rinascita della Juve, già iniziata martedì in realtà. La squadra arriva bella carica dalla vittoria di Coppa e ce la metterà tutta per uscire dal momento difficile che ha attraversato".

Cosa si aspetta da Chiesa e Vlahovic? "Mi aspetto continuità da loro e da tutta la squadra anche se dubito che brillerà dal punto di vista del gioco ma me l'aspetto grintosa e che deve fare punti in campionato. Ma non sono tranquillo con la Fiorentina".

Come si spiega il poco spazio ad Arthur? "Io lo farei giocare, ma deve decidere l'allenatore secondo quanto vede in settimana".

Durante il collegamento interviene il suo amico e collega, Marco Baldini, dal giudizio ppoco positivo: "Davanti abbiamo solo Belotti, a parte Nico. Poi la Fiorentina avrà la testa al ritorno con l'Atalanta. Vincere a Torino sarebbe il massimo ma non ci rivoluziona la vita vincere in campionato, secondo me tirerà indietro il piede per rincorrere il trofeo; anche perché mi gira ancora per averne persi due la scorsa stagione a bischero. Domani la vedrò e Italiano sono sicuro che giocherà come fosse il Real madrid come ha sempre fatto. Non ha insomma timori reverenziali".

Fargetta su Italiano: "Mi piace molto tra i più giovani. Allegri alla fine se vince la Coppa Italia e strappa magari il secondo posto al Milan, cosa gli vuoi dire? Anche se tra i successori mi piace Thiago Motta"