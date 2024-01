RFV, Brekalo e Mina in uscita: il punto sul mercato

Fonte: Niccolò Ceccarini

A sette giorni dalla fine del mercato invernale, in casa Fiorentina si parla soprattutto di uscite: secondo quanto raccolto da Radio FirenzeViola, sono sempre due i nomi caldi in partenza da Firenze. Il primo è Josip Brekalo: dopo il dietrofront della Dinamo Zagabria, il croato è comunque deciso a cercare spazio lontano dalla Serie A ed è possibile che nei prossimi giorni (dopo il match contro l'Inter) possano arrivare altre offerte dall'estero.

Capitolo Yerry Mina: dopo appena sei mesi e solamente 185 minuti in campo, il colombiano è già pronto a salutare la Serie A. Su di lui in forte vantaggio l'Olympiakos, con i greci che potrebbero concludere l'operazione all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda il mercato in entrata, se arriverà qualcosa sarà comunque un'operazione posticipata rispetto a queste due probabili uscite: per questo, tutto rimandato a dopo la gara di domenica sera contro l'Inter.