REZZA (ISS), Calcio il 4/5? Non favorevole perché...

Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, ha risposto a una domanda precisa nella conferenza stampa di oggi organizzata dalla Protezione civile inerente a come il mondo del calcio italiano potrà eventualmente riprendere da maggio: “Il calcio al via dopo il 4 maggio? Da romanista dovrei dire che è meglio mandare tutto a monte (ride, ndr)… ancora non ci siamo espressi in modo esplicito ma sappiamo tutti che il calcio è uno sport che implica dei contatti e c’è il rischio continuo di trasmissione. A chi dice che serve un monitoraggio più attento per i calciatori, da ripetere ogni tot giorni, rispondo che mi sembra un po’ tirata come ipotesi. Da un punto di vista tecnico non sono favorevole alla ripresa del campionato ma spetta alla politica decidere sul tema. Penso che che anche il CTS (comitato tecnico scientifico) possa condividere la mia idea”.