RETEGUI, Beltran è un goleador. Nazionale? Lui...

Mateo Retegui, ospite negli studi di Sky e attaccante del Genoa, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, ha parlato di Lucas Beltran. Ecco le sue parole: "Conosco lui, Martinez Quarta e Nico Gonzalez. Beltran è un buon giocatore, è un goleador. Ha preso una decisione importante per la sua carriera. Nazionale? Non ne ho parlato con Lucas, deve decidere con la sua famiglia".