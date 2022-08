RESTELLI A RFV, Rinnovo Milenkovic grande colpo

Maurizio Restelli, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato così di alcuni temi attuali in casa viola ai microfoni di Radio FirenzeViola: “Il rinnovo di Milenkovic è uno dei migliori acquisti di questo calciomercato. Si sono rinforzate tutte e noi non possiamo mollare. Questa Fiorentina può portare avanti i discorsi dell’anno scorso e crescere ancora di più. Però bisogna dire che anche le altre come la Roma e il Napoli si sono rinforzate tanto. Torreira? Ha fatto il massimo e bene, non si sono trovati gli accordi ma Amrabat è in crescita. A centrocampo c’è Duncan e Bonaventura che sono ottimi colpi e un’altra mezzala forte arriverà”.

Ha poi concluso: "Attenzione a Riccardo Sottil perché ci punto molto".