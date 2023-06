REPUBBLICA, Scatta il piano sicurezza a Praga: i dettagli

Un’altra partita, parallela alla sfida che vedrà in campo Fiorentina e West Ham, sarà giocata mercoledì sera a Praga: quella dei tifosi senza biglietto e della sicurezza in città. Lo riporta oggi l'edizione di Firenze di Repubblica, che fa il punto sul piano previsto dalle autorità ceche in vista di una serata complicata dal punto di vista dell'ordine pubblico.

In Repubblica Ceca la guardia è alta da giorni e sono stati reclutati diecimila agenti da tutta la nazione per evitare tensioni tra le varie tifoserie. Sono state previste fan zone con maxichermi e percorsi ad hoc per lo stadio. Tolleranza zero per i fumogeni sia in città che allo stadio: se qualcuno ne lancerà qualcuno durante la partita, probabile sconfitta a tavolino per la squadra. Decisa anche, per tutti i tifosi, la possibilità di viaggiare gratis sui mezzi pubblici di Praga nel giorno della partita.