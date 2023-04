REPUBBLICA, Notte magica al Franchi: viola in finale

FirenzeViola.it

Come riportato da La Repubblica (Firenze) la Fiorentina tiene il pallino del gioco, non concede spazi agli avversari e conquista dopo nove anni la finale di Coppa Italia. Il prossimo 24 maggio, stadio Olimpico di Roma, la squadra di Vincenzo Italiano se la vedrà contro l’Inter che a sua volta ha eliminato la Juventus. Una festa lunga novanta minuti, quella della Fiorentina. La coreografia che dalla Curva Fiesole avvolge tutto lo stadio: “Vinci”, l’imperativo accompagnato dal giglio rosso e dallo stemma della Coppa. Il campo ha detto che Italiano non ha voluto rischiare, dopo i due ko di fila con Lech Poznan e Monza dettati da un risultato che pareva ormai acquisito e da alcuni cali di concentrazione. Anche se il vantaggio stavolta era netto, e conquistato in trasferta, la Fiorentina si è presentata con la migliore formazione possibile senza pensare troppo al calendario e senza fare strategie. Serviva andare sul sicuro, pensare soltanto a conquistare una finale che oltre alla possibilità di alzare un trofeo ventidue anni dopo l’ultima volta, permetterà alla Fiorentina di potersi giocare anche le Final Fourdella Supercoppa contro le prime due in classifica e l’altra finalista di Coppa. Un altro palcoscenico intrigante, una vetrina mondiale per una Fiorentina che vuole continuare a stupire.