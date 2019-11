REPUBBLICA, Mercato viola: Bonifazi, De Paul e...

L'edizione odierna di Repubblica parla del mercato della Fiorentina, che sotto traccia sta andando avanti in vista di gennaio. È chiaro, scrive il quotidiano, che gli obiettivi sono un centrocampista e un difensore. Per la difesa il prescelto è Bonifazi del Torino, già cercato in passato. Per il resto tante idee e possibili opportunità che si potrebbero creare in questo mese.

Per il centrocampo invece piacciono sempre De Paul e Berge, ma le valutazioni restanto alte. L'Udinese parte da 30 milioni, il Genk da 20; in più ci sono rispettivamente Inter e Napoli a tenere d'occhio l'argentino e il norvegese. Infine c'è Florenzi, che potrebbe svolgere qualsiasi ruolo essendo un jolly. La Fiorentina ancora non si è mossa ma aspetta di capire la volontà del giallorosso.