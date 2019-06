REPUBBLICA, Idea Balotelli: Pradè valuta

L'edizione odierna di Repubblica parla del mercato della Fiorentina e fa il nome di Mario Balotelli per l'attacco viola. Pradè valuta l'affare, così come per Roberto Inglese per il quale però il Napoli chiede una cifra troppo alta (30 milioni). Ecco dunque l'idea che porta all'attaccante ex Nizza e Marsiglia, che ha voglia di mettersi in gioco in vista dell'Europeo del prossimo anno. La pista - scrive il quotidiano - va monitorata con attenzione.

