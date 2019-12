REPUBBLICA, Beppe ora cambia: dentro Zurkowski

Come spiega questa mattina La Repubblica (ed. Firenze), fin dai suoi primi giorni di lavoro Iachini proverà con più continuità Zurkowski, praticamente mai schierato da Montella, a maggior ragione se deciderà di giocare col 3-5-2: in questo caso, confermata la difesa con Caceres, Pezzella e Milenkovic, a centrocampo il regista dovrebbe essere Pulgar e in versione mezz’ala sia il polacco che Castrovilli. E Badelj? Il croato non è quasi mai riuscito a tornare ai suoi livelli e rischia seriamente di giocare con molta meno continuità. Sugli esterni confermati sia Dalbert che Lirola - Iachini lo conosce bene perché già allenato al Sassuolo - con Chiesa e Vlahovic in attacco. In attesa che il mercato possa portare un centrocampista e anche un attaccante che alleggerisca la posizione di Vlahovic mentre Pedro è destinato al prestito di sei mesi. In mezzo potrebbe trovare spazio anche un giocatore come Benassi. Ma c’è un’altra variante tattica che Iachini potrebbe studiare. Quella di avanzare Castrovilli come trequartista, primo ruolo del classe ’97, in un ipotetico 3-4-1-2.