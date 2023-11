REPORT, Sovraccarico per Jack. Mandragora: febbre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con un nota sul proprio sito ufficiale la Fiorentina spiega il motivo dell'assenza di alcuni calciatori che non saranno disponibili per la gara di domani con il Genk. Questo il comunicato: "Bonaventura a causa di un sovraccarico all'aduttore destro, Comuzzo per un sovraccarico lombare. Dalle Mura non è stato, invece, convocato a seguito della rimozione di un neuroma di Morton del piede sinistro avvenuta lo scorso 27 novembre. Mandragora rimarrà a riposo per una sindrome influenzale mentre Martinelli è indisponibile per un trauma distorsivo alla caviglia destra subito durante la scorsa partita della Primavera".