REPORT, Fiorentina e Pif: tutta la ricostruzione

Durante la puntata di questa sera di Report - in onda sui Rai3 - è andato in onda un servizio sui rumors che - per mesi - avrebbero avvicinato la Fiorentina al mondo arabo tramite Matteo Renzi, membro del board di Future Investment Initiative, fondazione saudita creata da re Salman. Nella scorsa stagione, infatti, si è parlato spesso di un’imminente vendita della Fiorentina al fondo PIF. Ma è proprio il presidente della società viola Rocco Commisso a voler fare chiarezza direttamente ai microfoni di Report: “Fondo PIF? Sono solo chiacchiere, mi vogliono mandare via. Quando non hanno niente da dire allora decidono di parlare di queste. Io non parlo molto e poi quando parlo troppo, però, si incazzano. La mia volontà era quella di fare lo stadio ma sono stato fermato, però così il paese non va avanti”.



Si è parlato nei mesi scorsi, però, anche di un interesse dell’ex Premier Matteo Renzi nella cessione della Fiorentina a un fondo arabo per mediare le relazioni con l’Arabia Saudita. Ma dopo Commisso è anche il direttore generale Joe Barone a voler chiarire la questione: “Anno scorso sono iniziare ad uscire diverse di una possibile cessione del nostro club al fondo PIF in un periodo di crisi con partite delicate. Io e Rocco impazzivamo sempre alla letture di tali notizie. Un giorno mi è arrivato un messaggio da parte di Matteo Renzi proponendomi di conoscere i suoi amici arabi in occasione della Supercoppa che giocheremo anno prossimo ma io non ho mai risposto a questi messaggi”.

A quel punto a prendere parola è lo stesso Renzi: “Io non ho alcun interesse a vendere la Fiorentina a un fondo arabo. I messaggi a Barone? Non mi pare di aver utilizzato queste espressioni. Mi colpisce che voi abbiate i miei messaggi. Io ho solo proposto di andare a cena quando il direttore sarà in Arabia di cenare con questi miei amici. Stadio? Sono contro l’utilizzo dei soldi pubblici per rifare il Franchi. Voi non capite che gli arabi non sono interessati alle squadre di calcio italiano. Io non la vendo la Fiorentina ma la tifo”.

Secondo Report, però, questi messaggi tra Renzi e Barone sarebbero stati scambiati prima che la Fiorentina si qualificasse alla Supercoppa.