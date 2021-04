REPICE, Gattuso? Viola farebbero colpo della vita

Francesco Repice, storico radiocronista Rai, ha parlato di temi legati al presente viola: "Giocare contro l'Atalanta non è una sfida impossibile solo alla Fiorentina, è un problema serissimo per tutti forse tranne due. Se sono in giornata evitargli di fare il loro gioco è complicatissimo. Io faccio sempre riferimento a quello che ha fatto Conte, e l'ha ripetuto pure col Sassuolo: aspettarli, sbarrargli ogni passaggio tra le linee. Se sulla panchina viola sedesse Gattuso la Fiorentina avrebbe fatto il colpo della sua vita. Io eviterei di mettere i bastoni tra le ruote di Commisso, perché è un uomo che ha tante risorse, e ci andrei piano nel disegnarlo come un broccolino, come qualcuno di più malizioso ha fatto".

Se l'aspettava Vlahovic così?

"Sì... Si vedeva subito. Chi guidava i ragazzi della Fiorentina se n'era accorto di chi era Zaniolo, certe cose le vedi da come si mette in campo e contro gli avversari alla sua età. Con un maestro come Prandelli avrebbe decuplicato le sue potenzialità, magari ci penserà qualcun altro ma il giocatore c'è tutto. Voglio vedere i giocatori che sfondano la porta, ricordo che alcuni portieri quando tirava Batistuta si scansavano! Ora invece arrivano tutti lì davanti con 'ste conclusioni a giro e divento matto... Ma vanno così le cose! All'epoca partivano dei frigoriferi, delle lavastoviglie verso le porte e chi c'era si spostava".