REPICE A RFV, Italiano no colpe. Rigori? Forte al centro

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Francesco Repice a Radio Firenze Viola

Lo storico cronista di Radio Rai, Francesco Repice, è intervenuto durante il programma "Garrisca al Vento" a Radio FirenzeViola per commentare la prestazione della Fiorentina di ieri contro la Roma. Queste le sue parole: "In più di un'occasione nelle ultime settimane credo che Italiano non c'entri nulla coi punti persi dalla Fiorentina. Quando si mette il pallone sul dischetto in alcuni momenti, come quello che sta passando la Fiorentina, bisogna avere umiltà e una dose di pragmatismo. Quindi una botta forte al centro è la soluzione. Giocare contro la Roma in questo momento è complicato. De Rossi mi ha detto che si era messo così difensivo per cercare di fronteggiare la pressione della Fiorentina con la palla lunga verso Lukaku. E' un peccato, ma in questo l'allenatore non c'entra nulla. Il colpo di testa di Sottil nel primo tempo deve andare dentro. Queste non sono cose che si allenano".

Su Belotti: "Lui deve giocare solo davanti. Tutte le palle alte le ha prese lu, ha allungato la squadra. E' stato pericoloso in area di rigore. Stiamo parlando di un attaccante che Fiorentina e Torino sono le sue squadre".

Sugli obiettivi della Fiorentina: "Io penso che debba arrivare in Europa League. Secondo me ce la può fare perché comunque è ancora in ballo per tanti obiettivi. Mancano tante partite. Una strada può essere anche la Conference League".