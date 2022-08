REP. FI, Ritorno di Rocco e decisioni sul Franchi

Manca poco all’inizio della stagione della Fiorentina e di pari passo si avvicina il ritorno di Rocco Commisso a Firenze. Il presidente dei viola dovrebbe essere in città per la prima di campionato contro la Cremonese (fischio d’inizio domenica 14 agosto ore 18:30) e questa sarà anche l’occasione per parlare del planning di ristrutturazione dello stadio Franchi. La priorità è decidere entro qualche mese come gestire i cantieri che si apriranno fra poco più di un anno e le ipotesi sono sempre due: trasloco della squadra ad Empoli per la stagione 2024-25 e gran parte di quella successiva (in caso di coppe europee si giocherebbe al Mapei di Reggio Emilia); la seconda opzione è di continuare ad utilizzare un Franchi che vedrà man mano ridursi la capienza a causa dei cantieri, anche se questa possibilità potrebbe comportare un rallentamento dei lavori. La società vorrebbe aspettare progetto esecutivo definitivo dello studio Arup (che non arriverà prima di metà 2023) ma Palazzo Vecchio ha chiesto una risposta entro fine anno. In più la necessità è quella di iniziare i lavori entro dicembre 2023 per via del Pnrr, che finanzia parte del lavoro ed ha alcune scadenze temporali.

Il ritorno di Commisso, che manca in Italia da otto mesi e dovrebbe rimanere a Firenze fino a dopo la gara contro la Juventus di inizio settembre, potrebbe accelerare la decisione e portare anche a novità più concrete sul Viola Park, che secondo il progettista Casamonti dovrebbe essere pronto per fine anno. Questo quanto scritto da Repubblica-Firenze.