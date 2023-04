REGINALDO A RFV, Che bella Viola: verrò in curva

Ascolta l'audio

Reginaldo a Radio Firenze Viola

Il brasiliano ex viola Reginaldo ha parlato così oggi a Radio Firenzeviola, cominciando dalla sua stagione con l'AZ Picerno: "Quest'anno ho avuto un problemino al menisco ma non posso lamentarmi, ho 40 anni ed è stato il primo. Poi sto bene e voglio aiutare i miei compagni".

E della Fiorentina cosa pensa?

"Seguo sempre con passione la Fiorentina perché mi è rimasta nel cuore e anche ieri l'ho vista contro la Cremonese. Firenze è questo: quando lo stadio è pieno come ieri io non vedevo l'ora di scendere in campo perché ti trasmettono tanto. Ho visto in palla anche Cabral: l'avevo detto che ci voleva tempo e ancora gli manca qualcosa ma con continuità migliorerà ancora".

Dodo ha fatto una grande partita.

"Dodo ha carisma, riesce a trasmettere ciò che dà in campo ai suoi tifosi. Spero che tutti i brasiliani possano fare bene al calcio fiorentino perché è una società che merita di stare sempre in alto e lottare per palcoscenici importanti".

Si ricorda la doppietta contro la Sampdoria?

"Fu un momento bellissimo, anche se un grande tifoso scomparì proprio in quei giorni e avevo la maglietta sotto in quella partita. Feci anche l'uomo ragno come esultanza. Per il resto fare quei due gol in 20 minuti fu bellissimo".

E Cabral?

"Ha avuto una grande crescita fisica, lo vedo lottare su ogni pallone e anche se gioca solo qualche minuto dà tutto. Ha capito che il calcio italiano è questo e sta facendo bene".

La finale di Coppa Italia con l'Inter?

"Ai miei compagni del Picerno l'ho detto: ora per l'Inter è una delle peggiori squadre da affrontare la Fiorentina. La squadra di Italiano gioca bene, sfrutta le fasce e può mettere in difficoltà i nerazzurri. Spero che la Fiorentina possa vincere in finale".

E Igor?

"Quando non c'è si vede perché è molto adatto al gioco del mister. È un animale e se la squadra ha ritrovato brillantezza è anche grazie a lui".

Verrà a vedere la Fiorentina dal vivo?

"Ho ancora amici in Curva che mi scrivono, appena avrò la possibilità penso che lo farò".