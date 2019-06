REBIC, Dall'Inter 40 milioni per lui: e i viola sperano

Sulle pagine sportive de La Stampa in edicola oggi fa il punto di mercato su quello che sarà il futuro attacco dell’Inter. Da parte di Conte è arrivato nelle ultime ore il benestare per l’arrivo di Ante Rebic, attaccante croato dell’Eintracht Francoforte, valutato 40 milioni per il quale - come noto - la Fiorentina detiene ancora una percentuale di incasso in caso di futura rivendita. I viola dunque sono in attesa: in caso di cessione del croato, il club di Commisso avrebbe diritto al 50% sulla plusvalenza (poco meno, dunque, di 20 milioni di euro).