RASTELLI A RFV, Berardi può ancora far comodo a tanti club

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante “Palla al Centro”, il tecnico Massimo Rastelli ha parlato dei vari temi legati alla Fiorentina, iniziando da una riflessione su Valentini: "L'ho visto giocare poco ma se la Fiorentina vuole portarlo a Firenze lo prenderei fin da subito anziché aspettare che arrivi a zero".

Berardi può essere ancora una risorsa?

"Berardi viene da un infortunio serio che può portare degli strascichi anche nel proseguimento della carriera. A trent'anni però non lo si può considerare un calciatore vecchio ed ha la possibilità di recuperare dall'infortunio. È un giocatore fantastico, che a me piace tantissimo. Non penso rimarrà in Serie B e per questo penso possa essere un elemento appetibile per tanti club".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST!