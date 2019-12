RASS. STAMPA, Le prime dei quotidiani nazionali

Messo alle spalle il fine settimana di campionato, le quattro squadre italiane si apprestano a concludere la loro fase a gironi di Champions League con gli ultimi 90'. Aprono Inter e Napoli, con questi ultimi al centro dell'attenzione anche per l'imminente cambio in panchina: Ancelotti lascerà dopo la partita con il Genk, al suo posto è pronto a subentrare Gattuso. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola.