RASMUSSEN, Ancora in ritardo e letture sbagliate

All'interno della sua analisi sull'amichevole di ieri a Pistoia, l'edizione odierna de La Nazione si sofferma a parlare anche della prestazione di Jacob Rasmussen: il danese, scrive il quotidiano, è stata la vera sorpresa delle scelte di Montella a inizio partita, con l'ex Empoli che - con appena due settimane di allenamenti sulle gambe - è stato gettato nella mischia nel giorno della sua prima convocazione. Il giocatore tuttavia è apparso ancora in ritardo di condizione, con svariate letture fuori tempo in particolare in occasione dell’1-1 della Pistoiese: per lui oltre un’ora in campo e la possibilità di essere al più presto portato in panchina in Serie A.