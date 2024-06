RANIERI(SKY), Ad Atene paura di perdere. Testa al prossimo anno

FirenzeViola.it

Intervistato ai microfoni di SkySport nel post gara di Atalanta-Fiorentina, il difensore centrale dei viola Luca Ranieri ha analizzato la stagione appena terminata. Queste le sue parole a partire dalla delusione per la sconfitta di Atene contro l'Olympiacos: "È stato un momento triste. Era giusto chiudere il ciclo con un trofeo, abbiamo fatto tre finali in due anni... Purtroppo c'è tanta delusione, ci meritavamo di portare a casa un trofeo: lo dovevamo a Firenze, al mister, al direttore... A tutti. E non ci siamo riusciti. Ci lascia un grande mister, che ci ha dato tanto: dispiace infinitamente ma bisogna ripartire".

Cosa vi è successo ad Atene?

"Le parole non riesco a trovarle, anche noi ci chiediamo come sia possibile. È un peccato, basta vedere la partita di oggi, anche se non contava. Avevamo paura di perdere, la terza sconfitta sarebbe stata tosta da digerire e infatti tutt'ora non ci riusciamo. Siamo senza parole, tristi. Ora dovremo ripartire".

Era il momento migliore per cambiare guida in panchina?

"Posso solamente dire che col mister ci trovavamo veramente bene... La società ha le sue idee e ha fatto le sue cose, noi siamo calciatori e siamo pronti a difendere questi colori. Dal prossimo anno ripartiremo ancora più forte per un trofeo".

Come ripartirete?

"Siamo veramente un gruppo fantastico, ragazzi stupendi che si allenano sempre alla grande. Quest'anno ormai è finito, pensiamo al prossimo e a migliorarci. Ora vacanze, poi torneremo alla grande dal primo giorno di ritiro".