RANIERI, Salerno un pezzo di cuore, ora lotto per la viola

© foto di Federico De Luca 2023

Luca Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, commentando il match odierno contro la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni: "Sono ancora un po' stanco, sapevamo che venire qua non era semplice. Sono una bella squadra, hanno una grande atmosfera. Siamo stati bravi a restare sempre in partita, a non mollare e a portarci a casa questo pareggio".

Sul passato in maglia granata: "Qua a Salerno ho lasciato un pezzo del mio cuore, mi sono trovato veramente bene, li dovrò ringraziare a vita. Oggi appena il mister mi ha chiamato in causa, mi sono subito concentrato, adesso difendo la Fiorentina e sono pronto per questi colori".

Sul match di oggi: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto intensa, ci siamo preparati per questo, abbiamo iniziato un po' tentennanti, però poi ci siamo ripresi. Peccato perchè potevamo portare a casa anche la vittoria, però ci accontentiamo del pareggio e ci concentriamo sul Napoli".

Sul prossimo incontro di campionato: "Già da domani resetteremo questa partita e inizieremo a preparare la gara contro il Napoli, sarà una bella partita. Siamo pronti".