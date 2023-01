RANIERI, Per ora nessuna offerta: l’uscita è più fredda

Non risultano trattative calde per l'uscita di Luca Ranieri dalla Fiorentina. Come raccolto da Firenzeviola.it, il difensore centrale a pochi giorni dalla fine del mercato sembra sempre più destinato a restare a Firenze, un po' perché alla Fiorentina fa comodo per quanto riguarda le liste essendo cresciuto nel vivaio, un po' perché non ci sono club che si sono fatti avanti con decisione per il classe '99. In attesa che qualcuno possa affondare il colpo, per ora è tutto fermo.