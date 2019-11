RANIERI, La 13 dell'Italia per Astori. La Fiorentina...

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a Rai Sport dal ritiro dell'Italia Under-21: "Ci aspetta un'altra partita molto difficile, sono squadre che non conosciamo bene ma proviamo a preparare la partita al meglio. Sono sicuro che ci riusciremo e prenderemo i tre punti, oltre a una grande partita. Stare insieme per tanto tempo aumenta la fiducia e la possibilità di fare meglio. Per me la Nazionale è importantissima: è dall U17 che sono qua, e sono felice di esserci. Indosso il 13 per ricordare il nostro capitano (Astori, ndr) anche se purtroppo ci ha lasciati. La stagione alla Fiorentina è complessa, siamo un gruppo nuovo con tanti giovani. Stiamo crescendo ogni allenamento, però. Domenica è arrivata una brutta sconfitta ma ci rialzeremo. In confronto alla B, la Serie A è diversa: in squadra ho grandi campioni come Ribery, Pezzella e Boateng. A stare sempre con loro aumenti le tue qualità. Io voglio migliorare e dare sempre il massimo. Sinceramente, la prima squadra azzurra è il sogno di ogni bambino, speriamo possa arrivare questa soddisfazione".