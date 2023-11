RANALDI (SOPR.FI.), Franchi scoperto? Per me è meglio

Antonella Ranaldi, Soprintendente per l'Archeologia, le Belle arti e il Paesaggio per la città metropolitana di Firenze, ha parlato quest'oggi nel corso di un evento al Museo del Bargello, dando il suo punto di vista sulla possibilità che lo stadio Franchi rimanga per metà scoperto in virtù del taglio dei fondi europei. Ecco quanto riferito da RTV38: "Una copertura parziale dell'impianto? No, non sarebbe certo un problema, anzi sarebbe perfino migliorativo dal mio punto di vista ma capisco anche le priorità degli spettatori che vogliono stare al coperto durante le partite. Ci tengo però a ricordare che i finanziamenti per il Franchi vengono dal ministero della cultura e quindi fin da principio la priorità era ed è il restauro dell'impianto, poi semmai verrà il resto e dunque la copertura.

E' giusto che il Franchi come opera importante venga restaurata in prima istanza. Capisco che sono altri gli interessi a livello calcistico, visto che il pallone è uno spettacolo, ma anche il bene monumentale ha bisogno di un occhio di rigurado".