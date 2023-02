R. VANOLI A RFV, Senza punta da doppia cifra club faticano

L'allenatore Rodolfo Vanoli è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante "Dodicesimo uomo", per parlare dell'attualità viola: "Purtroppo prima c'è stato il cambio del sistema di gioco e Italiano era stato bravo a cambiarlo ma quello che manca è la fase realizzativa perché manca l'attaccante che va in doppia cifra e tutti i club che non ce l'hanno soffrono. Ricordate l'Udinese con Di Natale? senza di lui hanno lottato per la salvezza fino allo scorso anno.

Mandragora poco impatto? E' un ottimo giocatore di categoria, ha avuto tante opportunità e speravo che quest'anno facesse meglio ma non ho ancora capito ancora se si adatta meglio a due o a tre. Questo sta a chi lo allena ma lui ha personalità forte però non fa il salto di qualità".

La Fiorentina si dovrà concentrare sulla Coppa? Visto che ormai è difficile raggiungere l'Europa con il campionato, è un lustro vincere la Coppa e ti permette sia di dare sosddisfazioni ai tifosi che di arrivare all'Europa. Ma sono convinto che anche in campionato debbano ritrovare se stessi, condizione e ritmo come lo scorso anno e arrivare così in Coppa. Se ti appigli solo a quello diventa tutto più difficile e poi la Cremonese ha buttato fuori Napoli e Roma in trasferta e partite semplici non ce ne sono più".

Primavera colleziona trofei ma non ci sono giovani in prima squadra? E' una mancanza di cultura. Io alleno all'estero e lì si guarda molto al settore giovanile, li prepari per entrare in prima squadra. In Italia la Pro Sesto ad esempio nella sua categoria è prima in classifica con tutti ragazzi a km zero perciò se la Fiorentina vince tanto questi ragazzi saranno bravi, perché non giocano? Me lo chiedo. In generale penso che bisogna fare un passo indietro, investire sui professionisti nei settori giovanili"