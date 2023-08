QUINTO A RFV, Kayode non stupisce. E' un lavoratore

FirenzeViola.it

© foto di Giuseppe Scialla

Ascolta l'audio

Marcello Quinto a Radio Firenze Viola

Marcello Quinto, membro dello staff di De Zerbi al Brighton ed ex vice allenatore della primavera viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione 'Palla al centro', per parlare del suo ex allievo Michael Kayode.

Si aspettava questo impatto di Kayode al debutto in Serie A?

"Sinceramente non tanto, perché il gap tra primavera e prima squadra è soprattutto a livello fisico, ma lui da quel punto di vista era già pronto. Quello che sta vivendo è tutto merito suo e del suo impegno. Non è un predestinato, è il lavoro e il sacrificio che gli hanno dato ciò che sta ottenendo.Gli auguro il meglio". E ancora sul carattere del giocatore: "E' un ragazzo educatissimo, che ha sempre il massimo rispetto per gli altri. E' stato un piacere allenarlo perché aveva una voglia smisurata di migliorarsi".

Per l'esplosività che ha le ricorda un giocatore da Premier League?

"Il ragazzo fa sicuramente della forza la propria arma più letale. Ha uno strapotere fisico impressionante. Da lavoratore qual è può solo migliorare: non deve mai perdere quella fame che lo ha da sempre caratterizzato".

A Genova poi ha dimostrato di essere bravo anche in fase di copertura.

"E' un ragazzo affidabile anche dal punto di vista difensivo".

In cosa può migliorarsi?

"Può capitare che abbia qualche calo di concentrazione nel corso dei 90 minuti, ma credo che in un percorso di crescita di un giovane sia una cosa normalissima"

Da ex vice di Aquilani, quale pensa che possa essere il prossimo giocatore da tenere d'occhio?

"Martinelli sicuramente è un prospetto interessante. Occhio anche a Francesco Presta, attaccante anarchico che può giocare da seconda punta o da centravanti. Deve imparare meglio a giocare al centro dell'attacco, ma sono sicuro che alla lunga possa emergere".