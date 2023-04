QUI VIOLA, Domani tre big dal 1'. Davanti Jovic in pole

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi dedica spazio anche alle probabili scelte di Italiano per l'Atalanta, sottolineando come ci si debba aspettare un turnover light in vista della Conference League. L'umore della squadra è molto alto e il giorno in più di lavoro aiuterà e non poco il tecnico viola, che con l’Atalanta è deciso a ripartire nell’undici iniziale da molte di quelle pedine che nel recente periodo hanno fatto le sue fortune in campo.

Tre in particolare sembrano essere i giocatori certi di una maglia dal 1’: Martinez Quarta in difesa, Amrabat a centrocampo e Gonzalez in attacco. Il vero dubbio in vista della gara di domani è semmai quello legato al centravanti, dove al momento l’opzione più concreta è che Italiano possa concedere un turno di riposo a Cabral: in pole per sostituirlo c'è Luka Jovic.