QUI EMPOLI, La probabile formazione per domani

In casa Empoli non ci sono dubbi sul modulo di partenza che sarà il collaudato 4-3-1-2 per affrontare la Fiorentina e Pianeta Empoli spiega le probabili scelte di Zanetti. Non ci sarà Parisi che deve scontare un turno di squalifica ed al suo posto andrà Cacace. In attacco si giocano in tre una maglia al fianco di Caputo ma la scelta iniziale dovrebbe andare ancora su Cambiaghi. Attenzione poi a Stojanovic che dopo la positiva apparizione contro lo Spezia potrebbe riprendersi i gradi di titolare. Ci sono tante frecce all’arco di Zanetti ma il mister non è abituato a grandi stravolgimenti della formazione iniziale ed alla vigilia non ci saranno particolari variazioni. Grassi torna in gruppo e sarà tra i convocati per la gara di domani.