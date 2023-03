QUARTA, Un trofeo? Si deve sognare ma con umiltà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Lucas Quarta dal Fiorentina Store Gigli ha parlato del suo primato come duelli vinti: "Sono contento del lavoro che stiamo facendo con la squadra, perché abbiamo trovato continuità di risultati che è la cosa più importante. E poi è un premio che sto facendo dall'inizio e quindi sono contneto di aiutare così la squadra"

Carte in regole per un trofeo? "Ci può stare. Dobbiamo sognare ma sempre con umiltà come fatto finora. Poi le partite si devono giocare ma abbiamo tutto per arrivare in finale

Come mai non in Nazionale? "Non lo so, è difficile, non dovete chiedere a me. Io sono contenti della strada che sto facendo ed ho trovato continuità. Non so se mi chiameranno alle prossime convocazioni ma io devo continuare a lavorare"