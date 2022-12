QUARTA, Delusione Qatar ma protagonista in viola

Essere Campione del Mondo è il sogno di ogni calciatore. Diventarlo, conservando un pizzico di rammarico, è cosa da pochi. Come Lucas Martinez Quarta, volato poco più di una settimana fa in Qatar proprio per sostenere da vicino i compagni dell’Albiceleste, nell’ultimo atto del Mondiale contro la Francia. Una gioia incontenibile per un popolo intero, come l’avrà provata lo stesso Martinez Quarta sugli spalti del Lusail Stadium. Al tempo stesso però, quella piccola sensazione di amarezza che non gli permette di dire in prima persona: “Sono Campione del Mondo!”.

Già. Perché Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, l’aveva molto spesso convocato per gli impegni della nazionale. Tant’è che Quarta era diventato, solo un anno e mezzo fa, Campione del Sudamerica, con la vittoria in Brasile al Maracanã proprio ai danni della Seleçao. All'evento più importante, la Coppa del Mondo, era rientrato nei pre-convocati, per poi essere dolorosamente escluso dai 26 nomi ufficialmente comunicati alla Fifa per il Qatar. Un vero peccato, non solo perché era quasi sempre rientrato nelle convocazioni dell’Argentina, ma soprattutto per la stagione che stava disputando con l’altra maglia che gli appartiene da anni, quella della Fiorentina.

Quarta arrivò a Firenze per 13 milioni di euro nel 2020, ma il suo rendimento nelle prime due annate in riva all’Arno era stato molto chiacchierato. Quest'anno, dopo una stagione passata all’ombra di un Igor in spaventosa crescita, si sta prendendo la sua rivincita. Aveva iniziato male il campionato con la deludente gara contro la Cremonese, andando però a crescere partita dopo partita, sfornando quasi sempre prestazioni solide, accorte e con pochissime sbavature. Non a caso si è preso la maglia da titolare senza mai mollarla, relegando spesso alla panchina Igor.

La delusione di non aver fatto parte della spedizione qatariota con l’Argentina sarà stata forte, a maggior ragione per come si è conclusa la Coppa del Mondo dell’Albiceleste. Ma può costituire anche un ulteriore spinta per proseguire il rendimento che stava finalmente mettendo in mostra a Firenze, cosa che si augurano in primis Vincenzo Italiano e i tifosi di fede viola.